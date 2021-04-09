Уфа, , 19:16 — REGNUM Кировский районный суд Уфы отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу главы Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина. Об этом 9 апреля сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу Кировского районного суда.

«Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя. Постановление не вступило в законную силу», — передают журналисты сообщение пресс-службы суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главу Илишевского района Башкирии заподозрили в превышении должностных полномочий: было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан. Расследование дела продолжается.

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