Москва, , 14:56 — REGNUM Уровень конкурентности российского рынка жилья достаточно высок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил председатель комитета по жилой недвижимости российской гильдии управляющих и девелоперов, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Панов. Так он прокомментировал новость о том, что федеральная антимонопольная служба РФ проверит обоснованность роста цен на недвижимость.

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«Сложившийся на текущий момент рост цен на первичную жилую недвижимость в большинстве регионов России вряд ли можно ассоциировать с каким-либо монопольным влиянием, — сказал Панов. — С экономической точки зрения, существует так называемый индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), позволяющий рассчитать уровень монополизации отрасли. По расчетам ряда экспертов-экономистов, сегодняшний индекс монополизации сферы жилищного строительства России оценивается в диапазоне от 700 до 1000, что говорит о низкой концентрации рынка и его достаточно высокой степени конкурентности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Надежда Седова заявила, что в России маловероятен монопольный сговор на рынке недвижимости.

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