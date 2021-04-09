Новосибирск, , 14:56 — REGNUM В марте 2021 года на потребительском рынке Новосибирской области (по сравнению с февралем 2021 года) в группе бытовых услуг выросли цены на услуги химчистки на 6,6%, изготовление гроба — на 4,5%, услуги прачечных — на 4%, рытье могилы — на 2,8%, маникюр — на 2,7%, услуги по воспитанию детей — на 2%. Такие данные 9 апреля приводит территориальное управление государственной статистики.

Василий Перов. Сцена у могилы (фрагмент). 1859

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Среди прочих наблюдаемых видов услуг стали дороже годовая стоимость полиса КАСКО на 23,4%, поездка на отдых в ОАЭ — на 17,5%, проживание в гостинице 4*-5* — на 16,6%, поездка на отдых в Турцию — на 10%, удаление зуба — на 3,5%, лечение кариеса — на 2,3%.

За период с начала 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 102%. На продовольственные товары цены повысились на 2,5%, непродовольственные — на 1,9%, услуги — на 1,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе ощутимо подорожалао продовольствие.

Читайте также: В Новосибирской области ощутимо подорожало продовольствие