Собинка, Владимирская область, , 14:55 — REGNUM Во Владимирской области перед судом предстанет бывший директор ГБУСОВО «Собинский психоневрологический интернат». Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с марта 2017 года по декабрь 2018 года женщина требовала от подчиненных отдавать ей подотчетные деньги, предназначенные на покупку мягкого инвентаря, — более 1,1, миллиона рублей. По назначению она потратила не более 600 тысяч рублей, остальное присвоила.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина закупила пустые товарные чеки, накладные и квитанции к приходному кассовому ордеру с поддельными печатями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и заставила сотрудников заполнить их. Психоневрологическому интернату был причинен материальный ущерб на сумму более 560 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Вину в совершенном преступлении женщина признала частично.