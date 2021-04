Токио, , 14:55 — REGNUM Японская ролевая игра Neo: The World Ends With You выйдет 27 июля 2021 года. Об этом 9 апреля сообщает издание Eurogamer.

Речь идёт о версии игры для консолей PlayStation 4 и Nintendo Switch. Позже Neo: The World Ends With You выйдет и на PC — эксклюзивно в сервисе Epic Games Store.

Напомним, Neo — это сюжетное продолжение ролевой игры The World Ends With You. Она была выпущена компанией Square Enix в 2007 году.

