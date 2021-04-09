Нижний Новгород, , 14:55 — REGNUM В Нижнем Новгороде суд принял решение о заключении под стражу депутата законодательного собрания Нижегородской области Владислава Сивого, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, парламентарий, является фактическим руководителем строительной компании «Автоинвест», которое с января 2017 года вводило в заблуждение участников долевого строительства, создавая видимость работ по возведению многоквартирного дома в Дзержинске.

Отмечается, что строительство этого дома не было завершено ни в изначально установленный срок — до 30 декабря 2019 года, ни после его продления.

При этом 40 млн рублей, уплаченных дольщиками строительства, руководство фирмы похитило.