Минск, , 14:53 — REGNUM Законопроект об ограничении участия граждан Белоруссии в политической жизни подготовлен госорганами постсоветской республики. Об этом 9 апреля заявил белорусский министр юстиции Олег Слижевский.

«Сегодня действующим законодательством установлено, что учредителями и членами политической партии могут быть только граждане Белоруссии. Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Белоруссии, постоянно проживающие на территории Белоруссии», — заявил глава белорусского минюста.

Чиновник сообщил также, что ценз оседлости будет применяться не только в отношении учредителей, но и рядовых членов партий. Как сообщает госинформагентство БелТА, Слижевский по итогам совещания в президентском дворце отметил: «Это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти внутри страны, не может получать финансирования из-за рубежа и иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа».

Напомним, 9 апреля Александр Лукашенко провёл совещание с чиновниками и силовиками по проблеме белорусской партийной системы. Он назвал себя воспитанником КПСС, отказался от создания партии под себя и приказал пресекать зарубежное финансирование белорусских политических партий. По мнению Лукашенко, у белорусских партий «суверенитет Белоруссии, защита интересов народа для всех ответственных политических сил должны быть безусловным приоритетом». Он также распорядился подготовить соответствующий закон, «чтобы потом не кувыркаться и не жалеть».

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