Окленд, Новая Зеландия, , 14:51 — REGNUM Разработчики из студии Grinding Gear Games опубликовали запись геймплея из игры Path of Exile 2. Ролик появился на YouTube-канале проекта 8 апреля.

В 19-минутном ролике разработчики показали основные элементы Path of Exile 2: перемещение по миру, сражения с ордами чудовищ и фрагмент схватки с боссом. Основной акцент в видео сделан на использовании двух новых видов оружия: копий и арбалетов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, студия Grinding Gear Games также анонсировала новое дополнение для оригинальной Path of Exile. В нём геймеров ожидают новые противники, предметы и лига испытаний.

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