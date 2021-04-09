Пензенский район, Пензенская область, , 15:50 — REGNUM Нерасторопность заказчика и бездействие подрядной организации, которые заключили контракт на строительство школы в поселке Мичуринский, раскритиковал врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Контракт на возведение образовательного учреждения был заключен 2 апреля этого года, но подрядчик до сих пор не начал подготовительные работы. Гришаев поручил в недельный срок подготовить уточненный график строительства объекта, включая благоустройство и монтаж оборудования. Необходимо заключить договоры на строительный контроль и авторский надзор, добавил врио министра.

«Устройство котлована, фундамента и цокольного этажа должны быть выполнены к 9 мая», — поставил задачу Гришаев.

Новая школа в поселке Мичуринский рассчитана на 225 мест. Ее строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Образование». Ввести в эксплуатацию объект запланировали в декабре текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Пензе и еще пяти районах области возведут новые детские сады.

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