Киев, , 14:51 — REGNUM Украина вправе поставить вопрос перед американскими партнерами относительно компенсации тех убытков, которые может понести на китайском направлении из-за национализации предприятия «Мотор Сич».

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован сегодня, 9 апреля.

Чиновник заявил, что Киев не получил «сильных сигналов» от официального Пекина о том, что национализация предприятия «Мотор Сич» обязательно негативно скажется на политических или экономических отношениях. По его словам, это дела китайской частной компании, что упрощает дело для Украины.

Вместе с тем он не исключил возможности потери Украиной определенных сегментов китайского рынка, заявив, что она существует «всегда и с любым партнером», но по итогам прошлого года с Китаем сложилась «хорошая торговая конъюнктура».

«Я не думаю, что Пекин стремится закрыть для нас рынки. Там много прагматичных людей, которые хорошо вычисляют экономические интересы», — добавил Жовква, уточнив вместе с тем, что Украине нужно «подстраховаться» на фоне напряженных отношений США с Китаем.

ИА REGNUM напоминает, что стратегическое предприятие «Мотор Сич» находится в Запорожье и специализируется на разработке, производстве, ремонте и обслуживании газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Предприятие хотели купить китайские инвесторы и уже фактически завершили сделку, однако власти Украины ввели в их отношении санкции и через службу безопасности и совнацбез аннулировали заключенные соглашения, после чего объявили о национализации завода. Позже в Китае назвали происходящее «открытым ограблением».