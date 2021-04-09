Анкара, , 14:55 — REGNUM На будущей неделе ВМС США направят в пролив Босфор два своих корабля, о чем Вашингтон уведомил власти Турции. Об этом 9 апреля сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источник в МИД страны.

Босфор. Снимок из космоса NASA

«На следующей неделе США отправляют в Черное море два военных корабля. В Турцию было направлено уведомление об их проходе (через Босфор — ред.)», — говорится в сообщении.

При этом накануне телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что США намерены рассмотреть возможность отправки своих кораблей в Чёрное море в ближайшие недели для того, чтобы поддержать Украину из-за «повышенного военного присутствия России на восточной границе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что зону проведения украинской карательной операции против Донбасса посетила делегация США во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт.