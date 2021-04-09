Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM Силовые структуры стоит снабдить памятками по взаимодействию с журналистами, предложил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев на совещании в полпредстве УрФО в Екатеринбурге.

Журналисты Ольга Шматова © ИА Красная Весна

Председатель СПЧ считает, что представителям МВД и Росгвардии необходимо сформулировать краткие инструкции для взаимодействия со средствами массовой информации.

«Выяснилось, что не везде есть такая памятка, полицейские и росгвардейцы не знают, как взаимодействовать со СМИ, какие права у журналистов», — сказал Фадеев в ходе совещания.

Взаимодействие между сторонами должно проходить на основе взаимного уважения, считает глава СПЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту РФ Владимиру Путину представят меры по обеспечению законных прав журналистов.

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