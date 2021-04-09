Красногорск, , 15:27 — REGNUM С 10 апреля в Московской области стартует сезон проката электросамокатов. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Возможность поездок на этом виде транспорта появится сперва в шести городских округах региона — в Красногорске, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе и Реутове. С 25 апреля прокат планируют открыть еще и в Люберцах. Всего для жителей подготовят около 700 специализированных парковок самокатов.

Для аренды электросамокат, необходимо установить на смартфон приложение Urent, доступное в App Store и Google Play. На карте в приложении отображаются доступные для аренды самокаты, которые можно забронировать. Перед арендой нужно осмотреть его на видимые повреждения, отсканировать на руле специальный QR-код — самокат включится после нажатия на кнопку «Активировать» в приложении.

«Стоимость аренды составляет 4−6 рублей за минуту в будние дни, и 5−7 рублей — в выходные, первые 1,5 минуты бесплатны. Активация самоката стоит от 0 до 30 рублей в зависимости от спроса», — сказано в сообщении.

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