Москва, , 14:49 — REGNUM Российская сторона рассматривает конвенцию Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы «в качестве основного фактора стабильности и безопасности в акватории Чёрного моря, в особенности в том, что касается военного мореплавания». И любые попытки пересмотра этого документа затронут интересы России. Об этом 9 августа на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Мы не видим альтернатив международно-правовому режиму, который установлен на основании конвенции Монтрё», — подчеркнула дипломат.

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В этой связи, добавила Захарова, Россия рассчитывает, что все страны будут ответственно подходить к выполнению положений конвенции Монтрё.

«И, конечно, особая роль в этом принадлежит Турции», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, конвенция Монтрё, принятая в одноимённом швейцарском городе в 1936 году, восстановила суверенитет Турции над проливами из Чёрного в Средиземное море. При этом Анкара обязалась соблюдать принципы международного морского права. Так, за торговыми судами всех стран сохраняется свобода прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.

Напомним, в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не пытается и даже не думает выходить из конвенции Монтрё. Но если эта потребность возникнет в будущем, Анкара не постесняется «пересмотреть любой договор», противоречащий интересам страны.