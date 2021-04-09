Москва, , 15:02 — REGNUM Обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями в сфере контроля за долевым строительством заместитель председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Дмитрий Лобановский «активно использует средства массовой информации и вводит граждан в заблуждение своими высказываниями». Об этом заявила 9 апреля официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Там обратили внимание на высказывания Лобановского в СМИ, согласно которым СКР якобы предлагает полностью приостанавливать деятельность застройщиков в случае выявления тех или иных нарушений. И высказали категорическое несогласие с такой интерпретацией.

Напомним, Лобановский обвиняется сразу по двум эпизодам. По версии следствия, именно он виноват в том, что недобросовестные строительные компании сорвали строительство двух жилых комплексов в Ленобласти. Бюджету пришлось достраивать это жилье за 3 млрд рублей. Нанесение этого ущерба инкриминируется чиновнику. Как полагает следствие, прекращение проблемных строек явилось результатом просчетов Лобановского.

«Обладая достоверной информацией о признаках нецелевого расходования средств застройщиком и несоответствия количества собранных средств объему выполненной работы, он своевременно не сообщил о признаках уголовно наказуемого деяния в правоохранительные органы и не принял иных необходимых мер, что впоследствии привело к остановке хода строительства и хищению средств участников долевого строительства жилых комплексов «Тридевяткино царство» и «Город Детства», — заявила Петренко.

Она подчеркнула, что о ситуации с обманутыми дольщиками в Ленинградской области Следственный комитет знает непосредственно от самих пострадавших, некоторые из которых приходили на личный приём к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

8 апреля Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Лобановскому и отказал следствию в домашнем аресте фигуранта.

«Приходится констатировать, что в ходе расследования уголовных дел позиция следствия не всегда совпадает с позицией суда или прокуратуры <…> Но каждое ведомство имеет право на свою позицию с учетом имеющейся аргументации. В этом и заключается разделение ведомственных полномочий», — отметили в СКР.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области доложить о ходе расследования уголовного дела с учетом высказываний обвиняемого Лобановского.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд оставил без меры пресечения замглавы Госстройнадзора Ленобласти