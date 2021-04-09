Москва, , 14:48 — REGNUM Объективный ход экономического развития России, в целом, и эволюция банковского сектора, в частности, практически не оставляют для небольших и средних банков возможностей для эффективной работы, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Общая тенденция к снижению маржинальности классических банковских операций, подталкивает даже крупные кредитные организации к широкой экспансии в сопредельных сферах экономической деятельности и постоянному совершенствованию систем клиентских сервисов.

Небольшие же кредитные учреждение оказываются не в состоянии и дальше участвовать в гонке издержек, связанных с поддержанием должного уровня обслуживания клиентов, в соответствии с постоянно возрастающими требованиями Банка России, не говоря уже о защите от нарастающей угрозы хакерских атак со стороны активизировавшихся в последнее время киберпреступников.

Эпидемиологический кризис и мягкая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, лишь ускорили процесс «вымывания» слабых банков. Массированный отток вкладов в 2020 году, нанес мощный удар по пассивам небольших кредитных учреждений.

В тоже время, проблемы малого и среднего бизнеса, которые являются основными источниками прибыли для банков данной категории, превратили в руины доходную составляющую деятельности небольших кредитных учреждений.

Добросовестные участники финансового рынка, трезво оценивающие перспективы развития сектора банковских услуг, избирают цивилизованный путь самоликвидации, с выполнением своих обязательств перед контрагентами.

Проведение рискованной кредитной политики, с последующим выводом активов — иной, лежащий вне правового поля, вариант выхода из того тупика, в котором оказались небольшие кредитные учреждения. Сегодняшний отзыв лицензии у «Нефтепромбанка» и является примером подобного деструктивного подхода.

Остается только сожалеть, что действия Банка России по отзыву лицензии не носят превентивного характера, для предотвращения полной утраты кредитными организациями собственных средств.

До определенного момента, сокращение количества кредитных учреждений можно было рассматривать, как негативный фактор, мешающий развитию рыночных отношений в нашей стране.

Однако в контексте реалий сегодняшнего дня, укрупнение отечественного банковского бизнеса, а также концентрация большей части финансовых средств в кредитных структурах, встроенных в единую систему государственных программ, способствует росту устойчивости отечественной экономики и создает финансовые условия для ее динамичного развития.

В этом смысле, процесс вымирания небольших кредитных учреждений носит необратимый характер. Будущее принадлежит финансовым гигантам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех банков.

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