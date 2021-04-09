Чебоксары, , 14:48 — REGNUM В Цивильском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального жилищно-коммунального предприятия. Её обвинили в присвоении, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике и пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет руководитель цивильского МУП «Конар». Следствие полагает, что в апреле-мае 2020 года фигурантка уголовного дела получила из кассы предприятия более 9 тыс. рублей якобы на хозяйственные нужды, в реальности направив их на погашение наложенных на неё штрафов.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения» — два факта). Дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вурнарском районе Чувашии по аналогичной статье был осуждён бывший начальник муниципального предприятия. Ущерб оценивался в 65 тыс. рублей, злоумышленник получил реальное лишение свободы.