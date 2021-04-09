Нью-Йорк, США, , 14:47 — REGNUM Netflix подписала соглашение об эксклюзивном показе будущих фильмов компании Sony Pictures. Об этом 9 апреля сообщает издание Eurogamer.

По данным СМИ, соглашение распространяется и на будущую экранизацию видеоигры Uncharted. Сделка Netflix и Sony рассчитана на пять лет.

Напомним, Uncharted — это популярная приключенческая видеоигра, разработанная студией Naughty Dog. Её главным героем является авантюрист и охотник за сокровищами по имени Нэйтан Дрейк.

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