Москва, , 14:45 — REGNUM В России необходимы дополнительные меры, чтобы не пришла новая волна заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам производства вакцин.

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Во вступительном слове глава правительства рассказал о нарастающей в Европе волне заражений коронавирусом.

«Нужны дополнительные меры, чтобы она [волна] не пришла к нам», — сказал Мишустин, напомнив о приближении майских праздников.