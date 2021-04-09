Тюмень, , 14:45 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 9 апреля коронавирусом заразились 34 074 человека. Выздоровели 31 13 человека, скончались 420 пациентов с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).