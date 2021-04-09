Новосибирск, , 14:44 — REGNUM В марте 2021 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с февралем 2021 года повысились на 0,6% (в том числе на продовольственные товары — на 0,4%, непродовольственные товары — на 0,7%, услуги — на 1%). Такие данные 9 апреля приводит территориальное управление государственной статистики.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Также отмечается, что в группе продовольственных товаров наблюдался рост цен на мясопродукты. Так, кулинарные изделия из птицы прибавили в цене 6,4%, сосиски, сардельки — 5,8%, мясные консервы — 3,9%, баранина, пельмени, манты — 3,8%, мясной фарш — 3,6%, куры — 3,5%, куриные окорочка — 3,2%, мясо индейки — 2,1%. В то же время на 5,5% снизились цены на полукопченые и варено-копченые колбасы.

Среди прочих продовольственных товаров подорожание отмечено на оливковое масло на 8,3%, куриные яйца — на 7,2%, рыбные деликатесы — на 6,4%, натуральные шоколадные конфеты — на 5,6%, крепленое виноградное вино — на 5,3%.

На 2,1−4,5% стали дороже сахар-песок, натуральный растворимый кофе, манная крупа, водка, овсяные хлопья «Геркулес», подсолнечное масло, вермишель, газированные напитки, сливочное масло, какао, лососевая икра, мороженые кальмары, шоколад, пряники, овощные консервы для детского питания, стерилизованное молоко.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в марте 2021 года составила 4818,46 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,8%, а с начала 2021 года — на 7,3%.

Читайте также: В Новосибирской области ощутимо подорожало продовольствие