Москва, , 14:40 — REGNUM По вопросу о внедрении в РФ цифрового рубля общество разделилось на два блока — одни выступают за инновации и технологии, а другие — за традиционные и проверенные механизмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал итоги социологического исследования, которое выявило, что каждый второй житель России хотел бы пользоваться цифровым рублем, а каждый пятый категорически против появления такого платежного средства.

«Тех, кто за инновации, в цифровом рубле привлекает надежность, безопасность, удобность, быстрая скорость расчетов. Использование цифрового рубля должно снизить издержки при проведении расчетов, также со временем будут открываться новые возможности при пользовании финансовыми услугами и инструментами, — сказал Алиев. — Население еще не полностью понимает, зачем нужен цифровой рубль и как он работает. Другой момент — часть граждан не желает быть под полным контролем регулирующих органов. Деньги будут находиться на электронном кошельке, который контролируется в ЦБ, он будет видеть, откуда пришли деньги и куда они уходят. И есть часть граждан, которым такое не по душе».

Как подчеркнул Алиев, внедрение цифровой валюты необходимо, иначе эта ниша будет занята кем-то или чем-то другим.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что российская экономика технологически готова к цифровому рублю, хотя его точные параметры до сих пор остаются неясными.

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