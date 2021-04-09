Бухарест, , 14:39 — REGNUM Лайнсмен Октавиан Совре исключен из судейской бригады Овидиу Хацегана после того, как взял автограф у игрока футбольного клуба «Боруссия» (Дортмунд) Эрлинга Холанда. Об этом 9 апреля сообщает сообщает Sport.

Совре столкнулся с критикой за свои действия. В итоге судейский комитет Румынии решил исключить Совре из бригады для работы на матче чемпионата Румынии «Университатя Крайова» — «ЧФР Клуж» 11 апреля.

6 апреля «Боруссия» проиграла «Манчестер Сити» — 1:2 в первом четвертьфинальном матче ЛЧ. После матча появилось видео, как Совре берет автограф у Холанда.