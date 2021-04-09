Москва, , 14:41 — REGNUM По итогам марта 2021 года в России было куплено 8 тыс. новых грузовых машин. Об этом 9 апреля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в прошлом месяце российские дилеры продали на 45,1% больше новых грузовиков, чем в за аналогичный месяц прошлого года.

В общей сложности с января по март 2021 года в стране было продано 19,4 тыс. экземпляров грузовых автомобилей — на 11,6% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Чаще всего в марте в РФ продавались грузовики отечественных автопроизводителей: КамАЗ (2,8 тыс. ед.) и ГАЗ (762 ед.). Среди иностранных моделей наибольшим спросом пользовались шведские грузовики Scania (623) и белорусские грузовые машины MAZ (518 ед).

Напомним, в феврале нынешнего года продажи грузовиков на российском вторичном рынке снизились почти на 15%, до 17 948 грузовиков.

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