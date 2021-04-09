Москва,
9 апреля 2021, 14:39 — REGNUM В своё время
Владимир
Путин сказал, что порой его пресс-секретарь «несёт пургу», и высказывание Дмитрия Пескова о мигрантах — по всей видимости, именно такой случай, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 апреля.
Как сообщалось ранее, Песков заявил, что
мигрантов за последний год «стало совсем мало», что
их «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», прежде всего в сферах
строительства и сельского хозяйства.
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«Это показательное заявление Дмитрия Пескова. Люди в российской глубинке без работы сидят, да и в крупных городах многие её безуспешно ищут, а пресс-секретарь президента ратует за завоз в Россию мигрантов «для реализации амбициозных планов»!
Понятно, что мигрантам можно меньше платить, чем российским гражданам, что обеспечить им минимум социальных гарантий проще, да и управляемы они легче, но об этом ли должен думать чиновник в Кремле? Нам что, мигранты должны рожать новых граждан России?
Верно в своё время президент Путин сказал, что порой его пресс-секретарь «несёт пургу». На мой взгляд, это именно такой случай«, — отметил Михаил Демурин.