Москва, , 14:39 — REGNUM В своё время Владимир Путин сказал, что порой его пресс-секретарь «несёт пургу», и высказывание Дмитрия Пескова о мигрантах — по всей видимости, именно такой случай, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 апреля.

Как сообщалось ранее, Песков заявил, что мигрантов за последний год «стало совсем мало», что их «очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов», прежде всего в сферах строительства и сельского хозяйства.

Читайте также: Амбициозным замыслам России не хватает мигрантов — Кремль

« Это показательное заявление Дмитрия Пескова. Люди в российской глубинке без работы сидят, да и в крупных городах многие её безуспешно ищут, а пресс-секретарь президента ратует за завоз в Россию мигрантов «для реализации амбициозных планов»!

Понятно, что мигрантам можно меньше платить, чем российским гражданам, что обеспечить им минимум социальных гарантий проще, да и управляемы они легче, но об этом ли должен думать чиновник в Кремле? Нам что, мигранты должны рожать новых граждан России?