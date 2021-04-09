Тегеран, , 14:44 — REGNUM Только политическая воля сделает возможным продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном и решение возникших вопросов. Об этом замглавы иранского МИД Аббас Арагчи заявил 9 апреля, сообщает телеканал Press TV.

Он подчеркнул, что Иран не видит причин для продолжения переговоров, если другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не проявят политическую волю для решения вопросов.

Арагчи добавил, что Тегеран будет готов полностью исполнять свои обязательства в рамках СВПД только после отмены санкций США.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Вене начались первые в текущем году очные переговоры по рассмотрению реализации ядерной сделки. В них участвует совместная комиссия Ирана и международная «пятёрка»: Германия, Франция, Великобритания, Россия и КНР.

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