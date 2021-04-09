Ташкент, , 14:38 — REGNUM Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в 2021 году зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом 9 апреля заявил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

«Стороны готовятся к этому мероприятию на очень серьезном уровне», — сказал Асадов. Глава республики планировал посетить Москву еще в 2020 году, но визит перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что перенос визита Шавката Мирзиёева в Москву на 2021 год позволит более тщательно подготовить пакет документов.

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