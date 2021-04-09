Москва, , 14:42 — REGNUM Состоялась премьера совместного клипа певицы Ольги Бузовой с блогером Аней Pokrov на песню «Так сильно». Видео 9 марта попало в тренды YouTube.

За сутки ролик посмотрели более одного миллиона человек. В съёмках клипа также принял участие блогер Даня Милохин.

Ранее подписчики Бузовой в Instagram неоднозначно оценили опубликованный в соцсети фрагмент песни «Так сильно». Помимо слов поддержки было множество негативных комментариев.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жесть»: в Сети обсуждают будущий трек Ольги Бузовой и Ани Pokrov