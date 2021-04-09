Москва, 9 апреля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Данные о доходах глав субъектов Российской Федерации в Кремле не проверяют. Руководители, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, ежегодно отчитываются о своих доходах и имуществе. Достоверность этих сведений проверяют специальные службы.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

Необходимости в дополнительных проверках нет. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вопрос, заданный 9 апреля в ходе пресс-конференции.

«При необходимости осуществляется более тщательная проверка. Поэтому в данном случае мы все-таки ориентируемся на официальные данные и официальные результаты проверок специальных служб на этот счет», — заявил Песков.

Напомним, ранее в СМИ появились журналистские расследования по вопросу значительного имущества семьи руководителя Чечни.

Как сообщил Рамзан Кадыров в своей декларации о доходах за 2019 год, он заработал за этот отчетный период около 148 млн рублей. Доходы его супруги составили около 2,5 млн рублей.

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