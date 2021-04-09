Киев, , 14:37 — REGNUM Представители офиса президента Украины планируют провести трёхсторонние переговоры с участием президента страны Владимира Зеленского, а также лидеров Германии и Франции. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква 9 апреля в интервью изданию «Левый берег».

Чиновник прокомментировал встречу глав России, Германии и Франции, на которой обсуждался, в частности, украинский вопрос.

«Повестка дня была довольно широкая… о сути этих переговоров мы знаем. Наши партнёры с нами обмениваются информацией. Мы планируем аналогичный трёхсторонний разговор…», — рассказал Жовква.

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Он также добавил, что сейчас идёт согласование графиков будущих участников встречи.

Напомним, ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что на следующей неделе президент Украины планирует встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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