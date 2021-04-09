Новосибирск, , 14:31 — REGNUM Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в марте 2021 года составила 4818,46 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,8%, а с начала 2021 года — на 7,3%. Такие данные 9 апреля приводят территориальный орган государственной статистики.

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Также известно, что в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,1%, на долю молочных продуктов приходится 19,6%, плодов и овощей — 19,1%, мяса и мясопродуктов — 16,6%, жиров — 5,4%, рыбы — 4,2%, чая, соли и специй — 3,4%, яиц — 2,4%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5408,44 рубля), самая низкая — в Омской области (4203,29 рубля).

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