Москва, , 14:30 — REGNUM Фонд «Страна Футбола» Игоря Акинфеева и «Федерация киберфутбола России» объявили о старте второго сезона онлайн-турниров по киперболу, который пройдет в рамках проекта «Московский Киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля сообщают в пресс-службе ФКС Москвы.

Игорь Акинфеев. «Второй сезон онлайн-турниров по киперболу посвящен знаменательной дате в истории футбола — 130-летию пенальти. По сравнению с предыдущей серией, мы расширили список дисциплин, теперь их три: FIFA 21, PES 2021 и PES Mobile 2021».

Кубок фонда «Страна футбола» пройдет в два этапа — серия квалификаций и финальный этап. Призовой фонд турнира составит почти 400 тыс. рублей, причём он распространяется не только на финальную стадию, но и на квалификации.

Напомним, Кипербол — это новая разновидность традиционного футбола, которую разработал Игорь Акинфеев. Ее суть заключается в увеличении темпа игры и повышении роли голкипера.

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