Кострома, 9 апреля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В 2020 году в Костромской области снизилась ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения. Об этом со ссылкой на материалы «Костромастатата» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Люди

В 2019 году для костромского региона показатель составлял 61,1 год, а в 2020-м уменьшился на 1,4 года — до 59,7 лет.

Эти данные соответствуют общероссийским тенденциям. В 2019 году ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения по стране составляла 60,3 года, в 2020 — 58,9 лет.

Для расчёта показателя статистики используют данные о смертности и оценку личного здоровья, полученную от респондентов в ходе ежегодного выборочного наблюдения «О состоянии здоровья населения».