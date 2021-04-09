Москва, 9 апреля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Очень маленькое количество жителей России, довольных размером своей зарплаты, объясняется несколькими факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

«Инфляция в России ускоряется, при этом продовольственная инфляция показывает опережающие темпы роста. А ведь у граждан с низким уровнем доходов расходы на питание — самая значительная статья.

В то же время в период пандемийных ограничений многие компании, выплачивавшие серые и черные зарплаты, существенно сократили неофициальную часть.

То есть, объективно снижение реальных располагаемых доходов населения имеет больший масштаб, чем показывает статистика.

В то же время безработица возросла, а экономическая активность остается низкой, так что работодатели могут закрывать свои потребности в рабочей силе, не повышая зарплаты.

Естественно, в таких условиях у работников мало причин быть довольным уровнем зарплаты, остается радоваться, что она вообще есть», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, только 9% жителей России довольны своим нынешним уровнем зарплаты, показало исследование сервиса «Работа.ру.

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