Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Враждебных действий со стороны Вашингтона — вагон и маленькая тележка, но у России пока не хватает ни сил, ни политической воли на то, чтобы должным образом на такие действия реагировать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 апреля, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден, согласившись с тем, что «Владимир Путин — убийца», руководствовался «политическим прагматизмом», в соответствии с которым необходимо «привлекать Россию к ответственности за враждебные действия», но «оставаться открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес».

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« В принципе, я тоже был бы за такой «прагматизм» с нашей стороны: привлекать США к ответственности за «любые враждебные действия», которые она допускает в отношении России. Только это не прагматизм, а идеология, потому что оценка «действий» идёт от идеологически установленного элитами США образа России как врага.

Таких враждебных нам действий со стороны Вашингтона, как говорится, — вагон и маленькая тележка. У России, однако, на то, чтобы должным образом на них реагировать, и сил пока не хватает, и, главное, не хватает политической воли. И то и другое необходимо накапливать.