Вашингтон,
9 апреля 2021, 14:27 — REGNUM Враждебных действий со стороны Вашингтона — вагон и маленькая тележка, но у России пока не хватает ни сил, ни политической воли
на то, чтобы должным образом на
такие действия
реагировать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 апреля, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.
Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден, согласившись с тем, что «Владимир Путин — убийца», руководствовался «политическим прагматизмом», в соответствии с которым
необходимо
«привлекать Россию к ответственности за враждебные действия», но «оставаться открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес».
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«В принципе, я тоже был бы за такой «прагматизм» с нашей стороны: привлекать США к ответственности за «любые враждебные действия», которые она допускает в отношении России. Только это не прагматизм, а идеология, потому что оценка «действий» идёт от идеологически установленного элитами США образа России как врага.
Таких враждебных нам действий со стороны Вашингтона, как говорится, — вагон и маленькая тележка. У России, однако, на то, чтобы должным образом на них реагировать, и сил пока не хватает, и, главное, не хватает политической воли. И то и другое необходимо накапливать.
Требовать отозвать заявление Байдена в адрес Путина, как это сделали турки в отношении итальянцев, назвавших Эрдогана диктатором, — это пустое. Всё равно американцы ничего только ради поддержания нормального климата в российско-американских отношениях делать не будут. Они понимают, что там, где присутствует интерес России, мы с ними будем сотрудничать в любом случае. Так что надо найти ту сферу, где очевиден их преимущественный интерес, и вот там на сотрудничество не идти. Это будет не совсем прагматично, но зато доходчиво для «партнёров»», — отметил Михаил Демурин.