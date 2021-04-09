Зеленодольский район, Татария, , 15:52 — REGNUM В многоквартирном доме по улице Панфилова поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района Татарии была нарушена кровля и выявлена плесень на стенах и потолках. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина в республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Не позднее 8 апреля 2021 года в результате нарушения неустановленными лицами из числа работников организации «Нижневязовской жилкомсервис» правил содержания общего имущества, а также норм технической эксплуатации жилищного фонда в многоквартирном доме по улице Панфилова поселка Нижние Вязовые Зеленодольского района была нарушена герметичность кровельного покрытия в сопряжениях с вентиляционными блоками. Выявлена плесень на стенах и потолках, что не отвечает требованиям о санитарно-эпидемиологическом благополучии, тем самым ставит под угрозу жизнь и здоровье жильцов в указанном доме, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Расследование продолжается. Будет дана оценка действиям лиц, допустивших указанные нарушения и примут меры по восстановлению прав граждан.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2020 года в сельской школе в Бавлинском районе Татарии республиканский Роспотребнадзор проводил проверку по причине аллергии одной из школьниц на плесневелые грибы. Из-за этого школьница была вынуждена посещать занятия за 12 километров от дома.

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