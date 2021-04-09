Уфа, , 14:26 — REGNUM 103 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 33 294 случая заражения коронавирусом. При этом справился с ним 29 191 человек, в том числе 210 человек справились с вирусом за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в прошедшие сутки в республике была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, а всего скончались в регионе 389 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 апреля в регионе выявили 104 случая заражения коронавирусом.