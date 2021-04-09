Москва, , 14:31 — REGNUM Компания «Союзмультфильм» из-за новых правил YouTube для детского контента менее чем за год потеряла около 30−40 млн рублей, что составляет половину от выручки канала. Об этом 9 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным СМИ, в октябре 2020 года из-за новых правил компания убрала с платформы классическую коллекцию мультфильмов и перенесла на Premier, а затем из YouTube убрали и часть современной коллекции. Контент «Союзмультфильма» сейчас доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и «КиноПоиск HD».

В январе 2020 года YouTube запретил таргетированную рекламу в видео для детей. Также подобный контент перестали добавлять в раздел «Рекомендации».

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