Томск, , 14:23 — REGNUM Следствие проводит проверку по факту травмирования мужчины на территории ООО «Завод ЖБК-100» в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

По предварительным данным, днём 9 апреля в котельной на заводе произошёл хлопок газовоздушной смеси внутри котла. Котёл оказался разрушен частично. Пострадал работник — мужчина 1972 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшего госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи по Октябрьскому району Томска.

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