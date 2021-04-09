Ставрополь, , 14:22 — REGNUM В Ставрополе задержан генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития». Его подозревают в мошенничестве и присвоении бюджетных денежных средств, сообщили 9 апреля в пресс-службе СКР по региону.

В республиканском ведомстве уточнили, что задержание было произведено следователем СК России по результатам возбуждения уголовного дела на основании материалов, собранных краевыми управлениями ФСБ и МВД. В настоящее время задержанный по решению суда помещен под стражу.

Из подробностей дела известно, что подозреваемый получил в кассе агентства по инвестициям под авансовый отчет 7 млн рублей. Денежные средства были им похищены.

Помимо этого, в 2018 году директор агентства заключил фиктивный договор аренды автомобиля со своей знакомой, по которому со счетов организации было потрачено более 1 млн рублей. Эти деньги подозреваемый также присвоил.

Напомним в Ставропольском крае за последние недели были задержаны два вице-премьера. Губернатор края Владимир Владимиров отправил правительство в отставку и объявил, что новый состав будет сформирован лишь после проведения коррупционного аудита.