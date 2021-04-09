Рига, 9 апреля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие Rigas udens намерено заменить в подвалах многоквартирных домов столицы Латвии счетчики воды — с механических на ультразвуковые. Об этом сообщил МК-Латвия со ссылкой на технического директора предприятия Гатиса Краузе.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Счётчик воды

По его словам, поводом к такому решению стали результаты проверки в 28 домах, согласно которым 82% счетчиков воды неточно считывали показатели потребления воды. Предложение Центра защиты прав потребителей исправить ситуацию установкой грязевых фильтров до механических счетчиков или установкой счетчиков, не имеющих подвижной части, в Rigas udens рассмотрели, но решили пойти своим путем.

В ноябре 2020 года муниципальное предприятие приняло решение поменять механические счетчики на ультразвуковые — всего около 20 000 штук. В настоящий момент завершается конкурс по определению поставщика водомеров.

Гатис Краузе признал, что ультразвуковые датчики точнее механических, но и дороже в несколько раз. Поэтому владельцам частных домов целесообразнее будет платить за перерасход воды по данным прежнего счетчика, чем устанавливать новый, считает он.