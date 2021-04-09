Москва, , 14:27 — REGNUM Москву беспокоит стремление государств, входящих в НАТО, милитаризировать Арктику и использовать этот регион для сдерживания России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 апреля на брифинге в Москве.

Комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, она отметила, что в качестве возможного источника нарастания напряженности следует рассматривать как раз США и их союзников. Риторика этих стран воинственная.

«Именно НАТО и государства — члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на всё более регулярной основе», — сказала Захарова.

Это стремление, а также реализация пресловутой линии на так называемое сдерживание России вызывает в Москве обоснованную тревогу, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил о пристальном внимании Вашингтона к активности России в Арктике.

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