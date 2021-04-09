Таллин, , 14:20 — REGNUM Решение руководства таллинского музея оккупаций и свободы (WaMu) проводить в его стенах молодежные образовательные программы, посвященные тематике «новых стандартов западной демократии», явно противоречит духу и содержанию самого музея.

Об этом говорится в статье, опубликованном порталом национал-консерваторов Эстонии Uued uudised.

«Открыть в парламенте казино или скейт-центр в Соборе Александра Невского — никому в голову не придет предложить такую чушь, но вот объявить музей оккупаций «средой самообучения» — это пожалуйста. Хотя правильнее было бы сказать — «пропагандистским центром»: там уже расхваливали феминизм и критиковали «крайне правых», — пишет анонимный автор статьи.

В WaMu предложено проводить семинары для молодежи на различные социальные темы. «Мы говорим о политике, образовании и хотим предложить 14−19-летним, в частности, возможность развивать навыки дебатов, обмениваясь идеями со своими сверстниками», — заявили в самом музее.

Автор статьи напомнил в этой связи, что музей был создан совсем для других целей — чтобы отразить печальную историю Эстонии. Зачем превращать его в место, где эстонской молодежи уже новых времен идеологически «промывают мозги» представительницы радикального феминизма, прочитавшие там серию лекций, задается вопросом издание.

«В Таллине много молодежных центров, где логичнее было бы создавать «центры самообучения». Зачем это делать там, где люди приезжают вспомнить депортации, резню, время оккупации и другие исторические трагедии?» — завершает свою статью ее автор.