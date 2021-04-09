Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Комитет по правам человека имени Тома Лантоса (двухпартийная фракция в Палате представителей США) проведёт 15 апреля слушания по вопросу о «свободе слова» на Корейском полуострове. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей комитета.

По их словам, закон, который запрещает отправлять пропагандистские материалы через межкорейскую границу, принятый Национальным собранием (парламентом) Южной Кореи в декабре 2020 года является весьма спорным.

В комитете отмечают, что закон может помешать усилиям по продвижению прав человека в КНДР, включая программы, финансируемые правительством США (подразумевающие распространение USB-накопителей, содержащих информацию о внешнем мире).

Известно, что на слушании будут присутствовать пять свидетелей, включая правозащитницу Сюзанну Шольте, юриста Гордона Чана, бывшего посола в России Ли Ин Хо.