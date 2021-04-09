Москва, , 14:22 — REGNUM Россия готова к проведению диалога с новой администрацией США по проблемам охраны природы и изменения климата. Об этом 9 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Именно природоохранная проблематика является одной из тех областей, где у России и США есть общие интересы. Действительно, новая американская администрация переводит социально-экономическую политику на экологические рельсы», — сказала она.

Кроме того, официальный представитель российского МИД напомнила, что после своего прихода к власти администрация нового президента США Джо Байдена в числе первых решений вернулась в Парижское соглашение по климату.

«Российская сторона неоднократно выражала готовность к диалогу в данной области. Мы исходили и исходим из того, что решение проблем окружающей среды, изменения климата должно исключать их политизацию», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась с призывом к США не создавать незаконных препятствий в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».