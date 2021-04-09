Москва, , 14:20 — REGNUM Проверить обоснованность роста цен на жилье в России проще простого, если сравнить цены на первичном и вторичном рынке. Они обычно коррелируют между собой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«ФАС тут вряд ли сможет найти какой-то сговор, поскольку на вторичном рынке действует много мелких продавцов и посредников, которые стремятся провести сделки быстрее. И если цены на первичном рынке будут сильно завышены, покупатель просто уйдет с него.

Конечно, возможны локальные перекосы в регионах России, где, например, существует серьезный дефицит предложения, но в целом цены на недвижимость являются рыночными.

Главная причина роста цен на недвижимость — программа льготной ипотеки. Она создала дополнительное давление на рынок.

Возможно, в тех регионах, где цены выросли сильнее, чем в среднем по стране, это связано с относительно низким спросом на недвижимость до введения этой программы, в связи с чем строительные компании оказались неспособны удовлетворить возросший спрос», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России.

Читайте также: ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё в России