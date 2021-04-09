Ростов, Ярославская область, 9 апреля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Ярославской области свой пост покинула директор музея-заповедника «Ростовский кремль» — одного из крупнейших учреждений культуры региона. Наталия Каровская написала заявление об увольнении по собственному желанию и сложила полномочия 8 апреля. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Yarregion.ru Наталия Каровская

По информации источников ИА REGNUM, 8 апреля в музей приехали представители учредителя — Министерства культуры России. После общения с ними Каровская и написала заявление.

«Временно исполняющим обязанности директора музея назначен заместитель директора по ремонту и реставрации музея-заповедника Андрей Владимирович Хрунов. Дальнейшие решения о замещении поста директора будут приниматься учредителем — Министерством культуры Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте «Ростовского кремля».

Отметим, что 2 апреля музей в ходе визита в Ярославскую область посетила министр культуры России Ольга Любимова.

При Каровской был осуществлён крупный проект — реконструкции бывшего Конюшенного двора. Также она являлась инициатором фестиваля средневековой культуры «Ростовское действо», в рамках которого проходили масштабные оперные постановки с участием театра «Новая опера» под руководством Дмитрия Волосникова.

По словам сотрудников музея, увольнение Каровской стало для них шоком.

«Это шок. Для нас это выстрел в спину. Было множество планов, связанных с Наталией Стефановной», — сказал сотрудник музея в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Сама Наталия Каровская отказалась комментировать свой уход корреспонденту ИА REGNUM.