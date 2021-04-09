Москва, , 14:19 — REGNUM Строительство перехватывающей парковки в составе транспортно-пересадочного узла «Ховрино» на севере Москвы завершится в 2022 году, сообщил 9 апреля вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв.

«На севере столицы продолжает формироваться крупный транспортно-пересадочный узел «Ховрино», который уже объединил одноименную станцию Замоскворецкой линии метро, перспективный маршрут МЦД-3 и международный автовокзал Северные Ворота», — сказал он.

По словам заместителя мэра, в первой половине 2022 году в составе ТПУ планируется открыть многоуровневую перехватывающую парковку. Уже подготовлен проект, ведутся работы по подготовке площадки и выносу коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 23 ноября 2020 года открыли железнодорожную станцию «Ховрино» для МЦД-3.

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