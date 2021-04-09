Нур-Султан, , 14:19 — REGNUM Предварительное соглашение о запуске производства казахстанской вакцины против коронавируса QazCOVIDIn подписали представители Турции и Казахстана. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики Ералы Тугжанов на брифинге.

По его словам, в Турции есть большие производственные мощности. «По этому вопросу сегодня предварительно у нас имеется конкретная договоренность с этим регионом», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что с Турцией также подписано соглашение о сопровождении строительства завода в Джамбульской области, где будет производиться вакцина.

«Там будет только розлив. А производство — это наша вакцина», — сказал Тугжанов.

Отметим, 21 апреля в Казахстане планируют завершить 50% третьей фазы клинических испытаний вакцины QazCOVIDIn и к концу месяца около 50 тыс. доз будут доступны для населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили более 2,4 тыс. случаев заражения коронавирусом