Росстат сообщил о серьёзном падении оборотов костромского общепита
Кострома, 9 апреля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Оборот организаций общественного питания в Костромской области по итогам января-февраля 2021 года упал на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России — 2021 год» сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За первые два месяца текущего года рестораны, кафе и столовые региона получили выручку в размере 579,6 млн рублей или 68,4% к уровню соответствующего периода 2020 года. Более серьезное падение рынка общепита по России зарегистрировали только в республике Адыгея (-37% к уровню 2020 года) и Томской области (падение на 39%).
Соседние с Костромской областью регионы не смогли преодолеть прошлогодние показатели по обороту, но ситуация в них представляется более оптимистичной. Так, выручка рестораторов в Ивановской области в январе-феврале 2021 года упала на 9,1%, в Ярославской области на 11,5%, в Нижегородской на 24,2%. В целом по России падение за этот период составило 10,8%.
Справка: в настоящее время из эпидемиологических соображений костромские кафе и рестораны не могут принимать посетителей с часу ночи до 6 утра. В этот промежуток работа общепита разрешена исключительно на доставку. Ранее кафе закрывались для гостей ещё раньше, с 23 часов. Отвоевать дополнительные два часа рестораторам удалось лишь в начале февраля 2021 года.