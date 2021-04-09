Кострома, 9 апреля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Оборот организаций общественного питания в Костромской области по итогам января-февраля 2021 года упал на 31,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России — 2021 год» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Костромской ресторан

За первые два месяца текущего года рестораны, кафе и столовые региона получили выручку в размере 579,6 млн рублей или 68,4% к уровню соответствующего периода 2020 года. Более серьезное падение рынка общепита по России зарегистрировали только в республике Адыгея (-37% к уровню 2020 года) и Томской области (падение на 39%).

Соседние с Костромской областью регионы не смогли преодолеть прошлогодние показатели по обороту, но ситуация в них представляется более оптимистичной. Так, выручка рестораторов в Ивановской области в январе-феврале 2021 года упала на 9,1%, в Ярославской области на 11,5%, в Нижегородской на 24,2%. В целом по России падение за этот период составило 10,8%.